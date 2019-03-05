Москва, 5 марта, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на запрет размещать хостелы в многоквартирных домах, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 марта.

Хостел

Речь идет о том, чтобы запретить использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг и в качестве средств временного размещения. Законопроект принят в его первоначальном виде, в котором он был внесен в Госдуму. Ранее депутаты уже отказывались поддерживать инициативу во втором чтении, так как к нему поступило большое количество поправок, сильно изменяющих его суть.

«Правительство внесло поправок на шести листах, и большое количество поправок было внесено депутатами — что на самом деле законопроект практически изменился до такой степени, что не отражает того, что было принято в первом чтении», — объяснял ранее глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

В связи с этим депутаты приняли решение рассматривать инициативу в ее первоначальном варианте.

В ходе дискуссии парламентарии настаивали на том, чтобы был введен запрет «на иные услуги размещения» в многоквартирных домах.

Таким образом, «лазейка» для хостелов остается.

Вместе с тем глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») указала на существующее разрешение предоставлять услуги «проживания». Нижняя палата парламента намерена ликвидировать пробел другим законом.