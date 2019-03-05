Великий Новгород, 5 марта, 2019, 10:41 — ИА Регнум. На приведение в порядок дорог Новгородской области в ближайшие пять лет запланировано направить 15 млрд рублей. Об этом в ходе онлайн-интервью в группе «ЧП 53 Великий Новгород. Новости» в социальной сети «ВКонтакте» заявил губернатор региона Андрей Никитин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ремонт дорог

Он подчеркнул, что эта сумма составляет половину годового бюджета области и привёл цифры для сравнения: в 2016 году на ремонт дорог региона было направлено 500 млн рублей, в 2017 году — около 2 млрд рублей, в 2018 году — почти 4 млрд рублей.

По его словам, приоритетом остаётся ремонт опорной сети дорог региона.

«Не должно остаться ни одной дороги от райцентров к социальным учреждениям в низком качестве», — пояснил Андрей Никитин.

Отдельно по 450 млн рублей ежегодно в ближайшие пять лет предусмотрено на дороги городской агломерации — Великого Новгорода с пригородами.

Глава региона также сообщил, что в 2019 году 80 млн рублей на ремонт дорог из регионального бюджета получит второй по величине город области — Боровичи. Что касается планов по ремонту одного из трёх мостов Великого Новгорода — Колмовского — Андрей Никитин подтвердил, что мост будет поставлен на капитальный ремонт, как только будут изысканы федеральные средства на эти цели. Необходимо около 400 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Колмовский мост в Великом Новгороде — один из трёх автомобильных мостов через реку Волхов. Мост требует серьёзной реконструкции, которую планировали начать в 2018 году, но федеральное финансирование на эти цели получено не было.

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