Неклиновский район, Ростовская область, 5 марта, 2019, 10:41 — ИА Регнум. Представители Общероссийского народного фронта в Ростовской области вновь выявили факт ликвидации мусорных свалок с помощью фотошопа. На этот раз отредактировать для отчёта фотоснимки решились чиновники Неклиновского района. Об этом ИА REGNUM проинформировали в региональном отделении ОНФ.

ИА REGNUM Мусор

Вместо того, чтобы навести порядок на территории, сотрудники местной администрации примерили графическую ретушь. Но общественники, как говорится, собаку на это уже съевшие, усомнились в предоставленных фотоотчётах о ликвидации трёх «мусорных точек». Так, было очевидно применение эффектов размытия и клонирования.

Результат предпринятых чиновникам мер «фронтовики» решили проверить, выехав на место свалочных очагов.

«Из-за глубокого оврага подступиться к свалкам в Неклиновском районе действительно сложно, но необходимо искать реальные пути решения, а не обманывать людей и отчитываться отретушированной картинкой. Более того, осмотрев овраг, мы заметили, что среди груды мусора протекает небольшой ручей, который впадает в Таганрогский залив. А это расширяет масштабы экологической проблемы», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ростовской области Олег Панасюк.

В отношении должностного лица будет составлен протокол по статье 8.5 КоАП РФ «Сокрытие или искажение экологической информации». Не исключено, что сотрудник администрации муниципалитета будет лишён должности.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что подобным способом со свалками решили бороться власти Семикаракорска. Эксперимент не удался — должности лишился руководитель центра комплексного благоустройства местной администрации.