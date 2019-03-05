Челябинск, 5 марта, 2019, 10:25 — ИА Регнум. В Челябинске нечищеные дороги и проблемы с водоснабжением влияют на противопожарное состояние города. Об этом журналистам сообщили в областном управлении МЧС.

tpsdave Пожарная машина

Последний случай произошёл 4 марта. Вечером в посёлке Мелькомбинат-2 загорелся дом. Пожарные прибыли быстро, но пробиться к дому не могли, так как дороги не были расчищены.

Кроме того, возле торгового комплекса «Родник», расположенного в полутора километрах от места пожара, охрана не позволяла пожарным заправить машины водой, ссылаясь на частную собственность. Эту проблему удалось решить лишь спустя некоторое время.

Пожар при этом продолжался. Дом сгорел. Пламя перекинулось на соседний дом, но его удалось отстоять, пострадала лишь кровля.

«При тушении пожара сотрудникам МЧС пришлось столкнуться с человеческой халатностью — нечищеные проезды, а также с недопониманием в вопросах противопожарного водоснабжения объектов мегаполиса», — констатируют в МЧС.

Пострадавших из-за пожара нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Добавим, проблема с уборкой снега в Челябинске остаётся актуальной уже больше месяца. Каждый понедельник на аппаратных совещаниях руководители города обращают внимание подчинённых и подрядчиков на проблему, но пока решить её кардинально не удаётся.