Москва, 5 марта, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Переданные ФНС данные о счетах и незадекларированных доходах жителей России в зарубежных странах — это только «первая ласточка» по борьбе российских властей с выводом денежных средств из страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Банковские счета

Россия меньше года участвует в программе автоматического обмена данными с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с уклонением от уплаты налогов и незаконными схемами вывода прибыли

«Но всем гражданам необходимо понимать, что это, во-первых, современный тренд и дальше прозрачность будет только увеличиваться. Во-вторых, политические разногласия между странами, санкции и торговые войны никак не будут способствовать личным попыткам граждан спрятаться за этими процессами. Правительства всех крупных стран в мире заинтересованы в прозрачности налогообложения», — отметил политолог.

Президент России Владимир Путин предупреждал ещё несколько лет назад о необходимости деофшоризации деятельности российских компаний и личных накоплений богатых российских граждан, поэтому сейчас уже даже невозможно ссылаться на забывчивость или сложность приведения дел в порядок — времени было предостаточно.

«И это только первая ласточка с данными за 2017 год, а далее придут данные за 2018-й, и это уже будет рецидив, если одни и те же лица будут указаны в двух отчетах», — считает Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная налоговая служба (ФНС) получила данные о зарубежных активах жителей России в 58 юрисдикциях, включая Британские Виргинские и Каймановы острова, Маврикий и другие офшоры и низконалоговые юрисдикции.

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