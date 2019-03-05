Москва, 5 марта, 2019, 10:16 — ИА Регнум. Стоимость парковки в центре Москвы дороже стоимости аренды номера в пятизвёздочной гостинице, заявил в видеоблоге на YouTube депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин (КПРФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Парковка

Он привёл хронологию распространения платных парковок в Москве и возмутился высокими ценами.

«Слушайте, какие это деньги? Я подсчитал. Один квадратный метр гостиницы пятизвёздочной в Москве дешевле стоит, чем один квадратный метр асфальта. Взяли банку краски, [нанесли] две полосы, и оттуда стригут деньги. Огромные деньги», — сказал он.

На видео появились расчёты: отель в центре Москвы — 314 руб./час, платная парковка — 380 руб./час. По всей видимости, цены указаны на эквивалентную площадь. Подробности вычислений в видео не приведены.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 декабря в Москве действуют новые цены на платную уличную парковку, по которым один час парковки достигает 380 рублей. Также сократилось бесплатное время остановки с 15 минут до 5 минут.