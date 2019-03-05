Архангельская область, 15 декабря, 2008, 15:49 — ИА Регнум. С начала 2008 года 9397 неработающих женщины Архангельской области получили пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Архангельском региональном отделении Фонда социального страхования .

По информации специалистов Фонда, с начала года для выплаты пособия по уходу за ребенком региональным отделением Фонда социального страхования перечислено более 234 млн. рублей департаменту социальной защиты населения Архангельской области. По уходу за первым ребенком пособие получили 5 918 женщин. Сумма выплат составила более 102 млн. рублей. По уходу за вторым и последующими детьми пособие получили 3 572 безработные женщины области. Сумма выплат - более 128 тыс. рублей.

Напомним, что впервые с 1 января 2007 года ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до достижения им возраста полутора лет) выплачивается неработающим женщинам отделами социальной защиты населения по месту жительства. Оно составляет 1 989 рублей по уходу за первым ребенком, за вторым и последующими детьми - 3 978 рублей.