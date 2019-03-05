Донецк, 5 марта, 2019, 10:14 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали пятерых членов банды «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подозреваемых в хищении оружия и боеприпасов в Донбассе. Об этом заявил 4 марта начальник пресс-службы Народной милиции ДНР, майор Даниил Безсонов во время брифинга, сообщил официальный сайт Донецкой Народной Республики.

Torange.biz Незаконная торговля оружием

Крупная партия оружия и боеприпасов была похищена со склада 30-й механизированной бригады ВСУ, где хранилось ракетно-артиллерийское вооружение.

Преступление было совершено после прибытия боевиков полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в связи с чем было задержано пять военнослужащих из состава ротной тактической группы, рассказал Безсонов.

Как сообщала разведка ДНР, ранее между боевиками «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и командованием так называемой «Операции объединённых сил» (ООС) возник конфликт после очередного взрыва миномёта. Экстремисты потребовали провести расследование инцидента, в то время как командование ООС предпочло скрыть факт ЧП.

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