Лос-Анджелес, США, 5 марта, 2019, 10:03 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 113:105.

(сс)Falkenpost Мяч

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набравший 27 очков. Кроме того, защитник Рэджон Рондо оформил трипл-дабл из 24 очков, 10 подборов и 12 результативных передач.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал форвард Данило Галлинари, на счету которого 23 очка.

На сегодняшний день «Клипперс» занимают 12-е место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» идут на 17-м месте.

«Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — «Лос-Анджелес Клипперс» (Лос-Анджелес) — 105:113 (34:26, 23:35, 28:30, 20:22).

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