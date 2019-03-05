Калуга, 5 марта, 2019, 09:59 — ИА Регнум. В Калуге подписано соглашение о сотрудничестве между региональным министерством цифрового развития и областным отделением Российского Общества «Знание». Подписи под документом поставили министр цифрового развития региона Александр Архангельский и руководитель регионального отделения Татьяна Артемова.

Admoblkaluga.ru Подписание соглашения.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, ключевое направление совместной работы — содействие гражданам в освоении цифровой грамотности и компетенций цифровой экономики.

С 2014 года в Калужской области успешно реализуется проект «Электронный гражданин». Калужское региональное отделение Общества «Знание» выиграло внутренний конкурс «Цифровая среда ее развитие для цифровой экономики». В числе 12 областей калужский регион получил эксклюзивное право вести обучение в соответствии с новым профессиональным стандартом — «Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)». Первый город в России, который начал подготовку специалистов по новой профессии — Киров Калужской области. Другие проекты: вебинар «Азбука цифровой экономики» и проект «Цифровая среда для людей предпенсионного возраста» — направлены на решение различных жизненных проблем граждан.

По словам главы министерства цифрового развития региона Александра Архангельского, в числе ключевых задач на ближайший период — разработка и создание в области эффективной системы управления цифровой трансформацией всех сфер общественной жизни, включая образование, здравоохранение, промышленность, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство и другие. Конечная цель — улучшение качества жизни населения и повышение инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности региона. Работа будет вестись как в рамках шести федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика РФ», так и других отраслевых и ведомственных проектов, содержащих цифровую составляющую.