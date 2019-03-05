Москва, 5 марта, 2019, 10:59 — ИА Регнум. В российские кинотеатры вернется один из самых противоречивых фильмов в карьере Дэвида Линча — «Шоссе в никуда». Кинофестиваль «Артпоказ» устроит ретроспективу 16 марта в Москве и 23 марта в Санкт-Петербурге.

Цитата из к/ф «Шоссе в никуда» реж Девид Линч. 1996. Франция, США Что там?

Режиссер работал над сценарием в соавторстве с Барри Гиффордом. Жанр киноленты создатели определили как «нуаровый хоррор XXI века». Премьера «Шоссе в никуда» сопровождалась критическими публикациями более чем в 40 крупных периодических изданиях. Кинокритики отнеслись к творению Линча неоднозначно. В положительных рецензиях хвалили смелость режиссера и сложный нелинейный сюжет картины. В то же время многие рецензии дали фильму негативные оценки, не найдя объяснение событиям фильма.

По сюжету, Фреда Мэдисона приговаривают к электрическому стулу за убийство жены. Незадолго до исполнения приговора мужчина исчезает из камеры смертников, а на его месте таинственным образом оказывается автомеханик Пит Дейтон. Выпущенный на свободу, Пит пытается вернуться к повседневной жизни, но вместо этого его ждет поражающий воображение кошмар.

Показы пройдут в московском кинотеатре «Космос» и петербургском киноцентре «Родина». Фильмы покажут на английском языке с русскими субтитрами.