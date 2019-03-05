Москва, 5 марта, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Власти России неоднократно подтверждали свое отношение к транзиту газа через Украину — для России это экономический вопрос. Премьер правительства РФ Дмитрий Медведев расширил условия, о которых ранее говорил министр энергетики Новак, сказав, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Chto-proishodit.ru Газ для Украины

Во-первых, Медведев указал на необходимость урегулирования отношений между Газпромом и украинскими операторами, которые придумывают все новые и новые мифические требования и идут с ними в европейские суды. Во-вторых, должны быть выгодные экономические и коммерческие параметры транзита.

«И, конечно, невозможен транзит без стабильной политической обстановки на Украине. Все эти условия влияют на безопасность транспортировки газа в Европу», — отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort заявил, что сохранение транзита российского газа через Украину возможно при соблюдении Киевом ряда условий, в том числе стабилизации политической обстановки.

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