Сеул, 5 марта, 2019, 09:52 — ИА Регнум. В Южной Корее скончался в возрасте 87 лет почетный председатель одной из самых крупнейших южнокорейских компаний Doosan Group, сообщает телеканал YTN.

Пак Йон Кон родился в 1932 году в семье первого председателя Doosan Group и был старшим среди шести братьев и сестры.

В 1960 году Пак Йон Кон начал свою карьеру в качестве члена банка Korea Development Bank, позднее в 1963 года он присоединился к семейному бизнесу и устроился простым рабочим в компанию по производству пива, позднее был представителем Hanyang Food и Doosan Corporation, после чего в 1981 году занял пост председателя Doosan Group.

За все свое время пребывания на посту председателя, Пак Йон Кон впервые в Южной Корее ввел систему годовой заработной платы и систему коллективной работы.