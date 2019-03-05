Москва, 5 марта, 2019, 09:41 — ИА Регнум. 5 марта в Государственном музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина в Москве откроется выставка «Фрэнсис Бэкон, Люсьен Фрейд и Лондонская школа». Она организована совместно со всемирно известной Галереей Тейт в Лондоне. Экспозиция впервые в таком объеме знакомит российских ценителей искусства со знаменитой лондонской школой фигуративной живописи. Всего будет представлено 80 картин шести мастеров, которых специалисты относят к основоположникам течения — Франка Ауэрбаха, Фрэнсиса Бэкона, Р. Б. Китая, Леона Коссофа, Люсьена Фрейда и Майкла Эндрюса, а также четырех художников, чья биография и стиль позволяют их причислить к этому направлению — Юэна Аглоу, Дэвида Бомберга, Уильяма Колдстрима и Паулы Регу. Как отмечается в релизе музея, «не стремясь угадать направление развития актуальных художественных течений, эти художники видели свою задачу в передаче реальных, «жестоких» сторон жизни, в выражении чувственно-осязаемой действительности».