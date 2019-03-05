Москва, 5 марта, 2019, 09:34 — ИА Регнум. В Москве заработал новый цифровой помощник для предпринимателей, заявила журналистам вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Сервис называется «Оформи городскую землю и недвижимость правильно». Он поможет с арендой и покупкой объектов недвижимости, находящихся в собственности Москвы: с подготовкой документов, проведением землеустроительных работ, продлением договора аренды и множеством других вопросов.

«Субсидии, помощь в подборе помещений и получении кредитов, бесплатные курсы и консультации — в Москве действуют десятки различных программ поддержки предпринимателей. Только полезных онлайн-сервисов уже 11, а электронных госуслуг для бизнеса — больше 80», — рассказала она.

По её словам, новый цифровой помощник позволит разобраться в земельно-имущественных вопросах, сэкономив и время, и деньги.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматели Москвы назвали онлайн-услуги, которые помогают им в работе и развитии бизнеса. Наиболее популярными оказались такие сервисы, как онлайн-консультант, онлайн-бухгалтерия, онлайн-образование и онлайн-нетворкинг.