Москва, 5 марта, 2019, 10:12 — ИА Регнум. На большие экраны вернется знаковая картина перестроечного кино — «Господин оформитель» Олега Тепцова. Кинофестиваль «Артпоказ» устроит ретроспективу 16 марта в Москве и 23 марта в Санкт-Петербурге.

Цитата из к/ф «Господин оформитель» реж Олег Тепцов. 1988. СССР Взгляд

Снятая на бракованную импортную цветную пленку, дебютная картина Тепцова является ремейком его дипломной работы, которую режиссеру посоветовали переснять в полном метре. «Господин оформитель» стал одним из первых советских фильмов на мистическую тематику. В его основу лег рассказ Александра Грина «Серый автомобиль».

Действие ленты разворачивается в начале прошлого века в Петербурге. Знаменитый художник-оформитель Платон Андреевич встречает смертельно больную чахоткой Анну, которая становится его натурщицей. После смерти девушки оформитель оставляет манекен в память о ней. Спустя 10 лет, попрощавшись со славой и популярностью, Платон Андреевич в надежде не оказаться в нищете соглашается выполнить один заказ. Встречает его женщина с внешностью покойной Анны — лучшего творения оформителя.

Показы пройдут в московском кинотеатре «Космос» и петербургском киноцентре «Родина». Фильм будет демонстрироваться с пленки.