Москва, 5 марта, 2019, 09:34 — ИА Регнум. Возобновляемая энергетика в России активно развивается в индустриальном масштабе. За год объем энергии, произведенной не за счет углеводородов, вырос в 2,5 раза, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью изданию Luxemburger Wort в преддверии своей поездки в герцогство Люксембург.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Глава российского правительства отметил, что выступает за развитие альтернативной энергетики, однако доля ее пока небольшая и в России, и в других странах мира. Маловероятно, что в ближайшие 20 лет произойдет полный отказ от углеводородов, однако в России создаются максимально благоприятные условия для соответствующих инвестиций.

Так, российские власти создают условия для развития микрогенерации. Это выработка энергии за счет солнца или ветра мощностью до 15 киловатт. Соответствующий законопроект уже прошел первое чтение в Госдуме, отметил Медведев.

Говоря о солнечной энергетике в РФ, премьер-министр отметил создание «полной кооперационной цепочки» — от научных лабораторий до действующих солнечных электростанций. В секторе ветроэнергетики создаются консорциумы между ведущими российскими и крупными мировыми компаниями, а в области гидроэнергетики Россия — один из лидеров. Крупные гидроэлектростанции дают стране около 18% электроэнергии, уточнил он.

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