Москва, 5 марта, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Сегодня, 5 марта, на заседании Совет Думы рассмотрит законопроект о доплатах к пенсиям, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике предлагает Совету Думы согласиться с тем, что инициатива будет включена в порядок работы нижней палаты парламента на апрель 2019 года. Срок установлен в соответствии с регламентом Госдумы.

Также предлагается установить срок представления в комитет отзывов, предложений и замечаний — до 3 апреля 2019 года.

Внесенным накануне законопроектом предлагается исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера для осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ЕДВ, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП), установленного в субъекте РФ.