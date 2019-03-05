Курган, 5 марта, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Сельские учителя Курганской области вновь жалуются на урезание зарплат в части стимулирующих выплат. Преподаватели Звериноголовской средней школы обратились с письменной жалобой к врио губернатора Курганской области Вадиму Шумкову, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Морган Вистлинг. Сельская школа. 1879

В редакцию ИА REGNUM обратился учитель истории общеобразовательной школы имени дважды Героя Советского Союза Григория Кравченко села Звериноголовское Курганской области Владимир Кочеулов.

«Прошлогодняя история повторяется один в один. Вновь голый оклад и невыплата 30% стимулирующих уже три месяца — с декабря 2018 года. В районное управление образования к Камиле Жимбаевой обращаться бесполезно — от неё звучат обвинения в оппозиционности и намеренном нагнетании обстановки в районе. При этом повышена заработная плата директорам и завучам в школах Звериноголовского района», — поясняет Владимир Кочеулов суть претензий.

Директор Звериноголовской средней школы Александр Бойченко наотрез отказался сообщать корреспонденту ИА REGNUM причины невыплаты стимулирующих учителям доверенной ему школы, предложив задавать вопросы в районное управление образования.

«Получается так, что опять всё возвращается в декабрь 2017 года, когда мы подняли вопрос по поводу невыплаты стимулирующей части заработной платы, которую нам перестали выплачивать с 2016 года. А директор школы у нас фигура не самостоятельная», — пишут учителя Звериноголовской школы в своём обращении к главе региона.

В Звериноголовском управлении образования проблему с оплатой стимулирующих выплат признали. И отвечали долго, подробно, перечисляя постановления, почему на данный момент «добавку» получают не все педагоги.

«Дело в том, что с 24 сентября 2018 года на 30% выросла базовая часть зарплаты учителей. Данное решение было принято учителями всей области. Этому предшествовали переговоры с профсоюзом, педагогическими коллективами, прошёл учительский съезд, где единогласно было поддержано данное решение. Увеличение базовой части оплаты труда призвано упразднить формальное стимулирование. Учитель точно знает сейчас, сколько он гарантированно получит в конце месяца. Поменялся сам принцип стимуляции, который сейчас зависит от оплаты труда в конкретной школе. Базовая часть зависит от стажа, от категории, количества часов работы, и у некоторых учителей набегает до 35 тыс. рублей», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM руководитель районного управления образования Камила Жимбаева.

«Давайте рассмотрим динамику средней оплаты труда учителей Курганской области, на которую ориентируются все районные школы. В начале 2018 года средняя заработная плата учителя средней школы в регионе составляла 23 857 рублей, в конце 2018 года — 24 071 рублей, и сейчас мы должны оплату труда учителя довести в среднем до 25 797 рублей. У нас, в Звериноголовском районе, на январь-февраль 2019 года к фонду оплаты труда выделили 70 тыс. рублей стимулирующих выплат на 10 образовательных учреждений. Те школы, где средняя оплата труда превышает уровень в 25 797 рублей, стимулирующие выплаты не получат. К слову, в нашем районе есть образовательные учреждения, где 30−32 тыс. рублей средняя зарплата вышла по итогам января-февраля 2019 года. Получат стимулирующие только две школы, где средний уровень зарплаты по учреждению ниже установленного среднего показателя по области. Остальные педагогические коллективы останутся без «добавки». Мы не можем прыгнуть выше фонда оплаты труда, иной методики нет. Нас проверяют очень пристально, особенно наш район. Вы в курсе, что у нас происходило в прошлом году», — сказала Камила Жимбаева.

Напомним, в 2018 году выяснилось, что финансы, направленные на стимулирующие выплаты сельским педагогам Курганской области, были потрачены на оплату труда техническим работникам. По итогам прокурорской проверки должностей лишились пять чиновников регионального образования. В том числе покинула пост и директор областного департамента образования и науки Наталья Бобкова.