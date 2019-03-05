Монако, 5 марта, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Игрок в бридж №1 в мире провалил допинг-тест, сообщает СBS. Как заявила Всемирная федерация бриджа, Гейр Хельгемо (родившийся в Норвегии, ныне гражданин Монако), показал положительный результат на синтетический тестостерон и кломифен (оба средства применяются в медицине для коррекции гормонального фона) во время Мировой серии бриджа Орландо, штат Флорида, в сентябре прошлого года.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинговые скандалы

Признавший, что нарушил антидопинговые правила, Хельгемо отстранен от участия в турнирах до ноября. Кроме того, у него отзываются все титулы, медали и очки из серии World Bridge 2018 года.

По словам Кари-Анн Опсал, президента Норвежской федерации бриджа, Хельгемо, будучи звездой, несет ответственность за то, чтобы не принимать вещества, которые находятся в допинговом списке, даже если в данном случае они не повышают производительность в бридж.

«Я сочувствую Гейру в этой ситуации и надеюсь, что он вернется более сильным», — сказал он.

Федерация бриджа Монако «сожалеет» о наложенных на игрока санкциях.