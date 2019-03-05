Култук, Иркутская область, 5 марта, 2019, 08:55 — ИА Регнум. Судя по видео‑ и фотоматериалам, опубликованным активистами групп «Спаси Байкал» в соцсетях, на Байкале уже проложены трубы для скандального завода по розливу байкальской воды в поселке Култук Слюдянского района Иркутской области. Несмотря на многочисленные протесты и заявления местных жителей и экологов о нарушениях, допущенных в процессе разработки и утверждения проекта, только сейчас им заинтересовались надзорные органы и даже иркутский губернатор Сергей Левченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Байкал

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте регионального правительства, соответствующие региональные ведомства уже подготовили запросы в адрес руководителей управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Территориального отдела водных ресурсов по Иркутской области Енисейского бассейнового водного управления с целью выявления возможных нарушений.

Цитата из группы «спаси Байкал» ВК Байкальский берег и трубы предприятия по розливу воды для Китая

«В рамках поручения губернатора Иркутской области службой по охране природы и озера Байкал в адрес Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры направлен запрос о предоставлении информации о результатах проверки в отношении организации, осуществляющей строительство завода», — говорится в официальном сообщении.

Между тем, по данным «Вести-Иркутск», Байкальская природоохранная прокуратура после проведённой проверки заявила, что завод в Култуке строится с нарушениями: место, где возводится объект, находится на уникальном болоте — там обитают краснокнижные птицы. Это не учли при выдаче разрешения на строительство. Предварительно установлено, что участок был выделен незаконно, есть нарушения в экологической экспертизе. Также обнаружились несоответствия при проведении общественных слушаний.

Увы, но это не единственный подобный проект. В настоящее время известно о намерениях ещё нескольких китайских компаний продавать воду из Байкала. На днях об этом заявила Cofco Coca-Cola. Помимо очевидного вреда природе (болота уже начали засыпать), местные жители и экологи сомневаются, что китайские инвесторы выполнят взятые на себя обязательства. Обещания, существующие лишь на бумаге, записаны во многих совместных проектах, в том числе и тех, что касаются разработки природных месторождений и лесопереработки.

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«В пос. Култук Иркутской области варварским способом строится завод по розливу воды для экспорта в Китай. Завод на 99% принадлежит китайцам и на 1% людям, которые в 2013 году обвинялись в контрабанде леса и причинили ущерб государству на 2 млрд рублей», — отмечают участники группы «Спаси Байкал» в социальных сетях.

О том, что в Култуке сохраняется напряжённая ситуация, может свидетельствовать комментарий участницы группы в ВК Анны Друзенко:

«Приезжало японское телевидение по заказу их центрального канала. Брали интервью у местных. Люди озлоблены. Поставлены на колени и вынуждены идти за копейки горбатиться на китайцев, в то время как те вывезли уже почти весь наш лес и теперь взялись за воду.

Чувство? Беспомощности, даже отчаяния… работают без выходных и проходных… очень ускорились… сыплют даже какой то мусор для отсыпки болота… Знаете? Мне стыдно перед Байкалом, что такое допустили».

По её словам, местные жители также задаются вопросом:

«Почему бы не проложить водопровод из Байкала в посёлок, почему им приходится бегать с ведёрками или еще хуже — покупать воду Байкала у Китая?»

Напомним, конфликт, связанный со строительством завода в прибайкальском посёлке Култук, обострился в начале 2019 года. Вот уже несколько недель в угоду китайским потребителям там бешеными темпами (без праздников и выходных) возводят предприятие по розливу бутилированной воды Байкала. В том, что по уникальным природным местам — уникальным Таловский болотам (место гнездования и зимовки редких птиц) — проложили глубокие рвы, и в том, что из Священного моря (так называют Байкал) ежедневно будут выкачивать тысячи литров, чиновники муниципалитета, судя по всему, видят лишь пользу: обещают инвестиции (порядка 1,5 млрд руб.) и создание 150 рабочих мест.

Цитата из группы «спаси Байкал» ВК Завод по производству байкальской воды для Китая почти достроен

С выходом на полную проектную мощность (ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2021 год) компания рассчитывает выкачивать из Байкала 528 тыс. литров воды в сутки, или 190 млн литров в год. Петиция противников строительства набрала уже более 600 тысяч подписей.