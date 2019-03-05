Вашингтон, 5 марта, 2019, 08:49 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп успешно защитил основные интересы США в Тихоокеанском регионе, считает помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом сообщает 4 марта The Washington Examiner.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Вы говорите в терминах обычной дипломатии, что, Боже мой, «нет никакой сделки! Какой ужас!». Я бы сказал наоборот. Если вы не можете получить хорошую сделку, а президент предложил Северной Корее лучшую сделку, которую она могла бы получить — то лучше никакой сделки, чем плохая сделка», — завил Болтон.

По мнению Болтона, Трамп решил «встряхнуть» северокорейскую дипломатию, учитывая «неспособность последних трех администраций добиться денуклеаризации Северной Кореи». Болтон подчеркивает, что Трамп защищал американские интересы, и предоставил Северной Корее возможность заключить с США большую сделку, проведя полную денуклеаризацию в обмен на «потенциал для очень светлого экономического будущего».

Напомним, комментируя итоги саммита в Ханое, Дональд Трамп заявил, что спорные вопросы между США и КНДР в ближайшем будущем будут решены. По его мнению, «в дальнейшем что-то произойдет», и это будет «что-то хорошее».