Ярославль, 5 марта, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности ярославского МУП «Городское спецавтохозяйство» стал специалист из Архангельской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к мэрии города.

Kargopolland.ru Андрей Егоров

Как ранее сообщало ИА REGNUM, через месяц после назначения руководителем Алексея Сокова, на его место пришел Андрей Николаевич Егоров. Ярославские коммунальщики такого специалиста не знают. И неудивительно. Ранее Егоров долгое время работа в Архангельской области. Он был заместителем главы, а потом главой Каргопольского района.

В 2017 губернатор Игорь Орлов потребовал от главы уйти в отставку. Причиной, как писали архангельские СМИ, стала «неспособность чиновника решить социально-экономические проблемы района». В частности, речь шла о снижении зарплат бюджетникам, что привело к серии протестных митингов в маленьком Каргополе. В общественном пространстве звучали и другие обвинения в адрес главы. В итоге Андрей Егоров написал заявление об отставке по собственному желанию.

Мэрия Ярославля пока никак не объясняет это назначение. Вызывает как минимум удивление, что руководить муниципальным предприятием по уборке вызывается человек, не знающий самого города.