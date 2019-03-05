Калуга, 5 марта, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Специалисты Сукремльского чугунолитейного завода (СВЧ) приступили к серийным поставкам чугунных люков из высокопрочного чугуна, сообщила пресс-служба Промышленно-металлургического холдинга.

Ludinovskiy.ru На Сукремльском чугунолитейном заводе

Отмечается, что люки из такого чугуна способны выдержать более высокие нагрузки по сравнению с аналогами, при этом их масса ниже, что улучшает условия транспортировки. Ежемесячный выпуск в 2019 году составит до 100 тонн люков, основная часть продукции (около 70%) будет реализована на внутреннем рынке.

АО «Сукремльский чугунолитейный завод» — одно из ведущих отечественных предприятий по производству чугунного литья. Предприятие выпускает люки и дождерприемники из высокопрочного чугуна в соответствии с европейским стандартом EN 124−1994. Расположен завод в Людиново Калужской области.

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