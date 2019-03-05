Париж, 5 марта, 2019, 08:08 — ИА Регнум. Решение Великобритании выйти из Европейского союза свидетельствует о кризисе в Европейском регионе. Об этом говорится в статье президента Франции Эммануэля Макрона «За европейское возрождение», опубликованной 5 марта газетами 28 стран и пресс-службой Елисейского дворца.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Brexit — это символ», — подчеркивает Макрон в программной статье.

Brexit символизирует кризис в Европе, которая не сумела найти ответ в условиях, когда народам нужна защита перед лицом сильнейших потрясений современности. Brexit стал также «символом европейской западни», в которую люди попали из-за «лжи и безответственности», грозящих уничтожением самому ЕС, отмечает французский лидер.

Так, Макрон задается вопросом, раскрывали ли британцам правду об их будущем после Brexit, предупреждали ли о потере доступа к общему рынку и опасности для мира в Ирландии? Националистическая самоизоляция ничего не предлагает, являясь лишь отказом от всего при отсутствии проекта будущего. Такая же западня грозит теперь всей Европе, заключает он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию с Brexit катастрофической. Жителей Великобритании отвлекают от провала в отношениях с Брюсселем скандалом вокруг инцидента в Солсбери, отметила она.

Читайте также: В МИД РФ назвали ситуацию с Brexit катастрофической