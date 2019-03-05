Якутск, 5 марта, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Жители юкагирского села Нелемное в Якутии вынуждены сами решать проблему плачевного состояния школы, которая, если не предпринять экстренных мер, скоро упадёт в овраг. Люди самостоятельно проводят берегоукрепительные работы, чтобы здание учебного заведения не разрушилось при обвале подмываемой во время паводка почвы, но это не помогает, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Константин Крыжицкий. Овраг. 1882

Читайте также: До нормального состояния школам Якутии не хватает 18 млрд рублей

Как пишет газета «Колымские новости», школе уже необходим капитальный ремонт, так как из-за обстановки с берегом её здание «играет», в классах холодно, требуется замена крыши и многое другое. На проблему селяне пожаловались правительственной группе, приехавшей в населённый пункт с отчётом. По словам директора школы Людмилы Шадриной, с каждым годом после прохождения весеннего половодья здание школы становится всё ближе к оврагу и рискует провалиться совсем.

«Мы решили сами заняться берегоукреплением путём посадки деревьев, но это не помогает, — отметила директор учебного заведения. — Наш местный бюджет и бюджет района не потянет такой нагрузки, мы просим софинансирования у правительства республики».

Ответом на просьбы жителей села Нелемное решить проблему с опасностью обрушения берега, на котором стоит школа, и её плачевным состоянием, стало обещание довести проблему до заместителя министра образования и науки республики Владимира Тихонова.

Читайте также: Сотни детских садов и школ Якутии работают без канализации и водоснабжения

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля, выступая с посланием Федеральному собранию РФ, Владимир Путин отметил, что порядка 200 тысяч детей всё ещё ходят в школы, где нет нормального отопления, водопровода и канализации.

«За два года проблему нужно полностью решить, мы можем это сделать. Знаю, правительство думает об этом, принимает определённые решения. Я вас прошу поддержать те регионы, где нет пока собственных возможностей», — сказал президент.

По данным главы Якутии Айсена Николаева, на исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по доведению школ до нормального состояния республике потребуется 18 млрд рублей, необходим не только ремонт уже имеющихся зданий, но и строительство 61 новой школы.