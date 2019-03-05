Сеул, 5 марта, 2019, 07:36 — ИА Регнум. С 25 марта по 7 апреля в Южной Корее пройдет Seoul Motor Show 2019, сообщает телеканал YTN.

Согласно информационному источнику, автосалон пройдет в выставочном центре Korea International Exhibition Center, расположенном в 23 км от столицы в городе Коян.

В этом году на Seoul Motor Show 2019 будут представлены автомобили 20 автомобильных компаний, в том числе южнокорейские Hyundai и KIA и зарубежные Mercedes-Benz и BMW.

Помимо производителей автомобилей, в автосалоне примут участие 180 смежных компаний, производящих автомобильные детали и добывающие сырье.

Известно, что в Seoul Motor Show 2019 планирует впервые принять участие оператор сотовой связи SK Telecom.

Seoul Motor Show 2019 — единственный международный автосалон в Южной Корее, который проводится каждые два года с 1995 года.