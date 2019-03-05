Москва, 5 марта, 2019, 07:26 — ИА Регнум. Специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС) представили новые спутниковые сервисы для решения проблем экологии, выявления незаконных вырубок, анализа состояния лесов и контроля лесопользования. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Вырубка леса

Возможности российской орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в частности, позволяют организовать борьбу с «чёрными лесорубами» и нелегальным бизнесом в сфере лесопользования.

В настоящее время в РКС созданы программные решения, часть которых прошли испытания в рамках совместных проектов с Росприроднадзором, Рослесхозом, МЧС России, администрациями крупных городов и внедряются в отдельных регионах России.

Напомним, ДЗЗ осуществляет группировка из десяти спутников, обеспечивающих все виды и режимы оптической съемки, включая гиперспектральную: «Ресурс-П», «Электро-Л», два — «Метеор-М», пять — типа «Канопус-В» и один — «Канопус-В-ИК». Эти космические аппараты обладают необходимым набором аппаратуры для получения данных о поверхности с различной детализацией в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах спектра.

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