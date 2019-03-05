Биробиджан, 5 марта, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Жители отдаленных сёл ЕАО четыре месяца выходили на акции протеста и смогли выбить у властей нормальное автобусное сообщение. Для этого им понадобилось устраивать пикеты у здания правительства и пригрозить чиновникам перекрытием трассы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Маршрутный автобус ПАЗ

Читайте также: Жители отдаленных сёл ЕАО пригрозили перекрыть трассу Чита — Хабаровск

В ноябре 2018 года жители отделенных сел Кирга и Раздольное в отчаянии пригрозили властям области перекрыть федеральную трассу Чита — Хабаровск. На ультиматум селян подвигла ужасающая ситуация с автобусным сообщением. Автобусов людям почти не оставили, детям в школу ездить было не на чем, специальных школьных автобусов не было.

Протесты селян возымели действие четыре месяца спустя. Власти ЕАО выделили, наконец, вожделенный автобус и заключили договор с индивидуальным предпринимателем на осуществление перевозок. Это, по данным ИА Время Биробиджана, временная мера. В апреле власти обещают объявить конкурс, после чего будет определен перевозчик сроком на 1 год. Школьникам отдалённых сёл теперь на постоянной основе предоставляется отдельный автобус.

Как сообщало ИА REGNUM, зимой 2018 года мэрия Биробиджана так «оптимизировала» автобусное расписание, что ездить стало практически не на чем. На улице стояли сильные морозы. На остановках Биробиджана замерзали дети. Общественники развозили детей на такси и вместе с родителями пикетировали здание мэрии Биробиджана.