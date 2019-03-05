Барнаул, 5 марта, 2019, 06:58 — ИА Регнум. Существенная разница в тарифах на вывоз мусора в регионах (более чем в 26 раз) объясняется несколькими причинами, но при реализации нового дела, каким является «мусорная реформа», метода проб и ошибок не избежать, считает алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорный полигон

«Это совершенно новое дело, поэтому фактически начинает работать стиль управления, который иногда называют «метод тыка» («проб и ошибок»). Во-первых, расчет в Алтайском крае нормативов более менее был сделан научно обоснованно, так как у нас есть Институт водных и экологических проблем и там есть классный эксперт Виктор Резников. В других регионах России явно таких экспертов нет.

Второе. Нужны были исходные данные для расчетов, которые должны были дать муниципалитеты. И здесь конечно основная масса муниципалитетов оказалась явно не компетентной — подали что попало. Третья проблема это логистика транспортировки и переработки мусора. Поэтому у нас в Славгородской зоне оказалась громадная транспортная составляющая, и громадные платежи.

Четвертое — мы на Общественном совете регионального минстроя обсуждали эти проблемы и пришли к выводу, что здесь нет другого варианта, кроме как начинать реформу и методом «проб и ошибок». Для сельского Алтайского края есть свои проблемы — в селах зачастую никто никогда и не вывозил мусор — золу сыпали на дороги, а навоз от животных сваливали куда попало и иногда заброшенные перегнившие кучи разбрасывали в огороде».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов различаются в 26,6 раза сообщили аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza. По их сведениям, самая высокая стоимость вывоза мусора установлена на Таймыре — 2,5 тыс. руб. за 1 куб. м, в 26,6 раза больше, чем в Дагестане.