Петропавловск-Камчатский, 5 марта, 2019, 07:09 — ИА Регнум. В Камчатском крае за рождение первого ребёнка будут платить более 40 тыс. рублей. На единовременную выплату имеют право родители, являющиеся гражданами РФ и постоянно проживающие на полуострове, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новорожденный

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«В этом году на Камчатке размер единовременной выплаты составил 41 тыс. 594 рубля. Мы рассчитываем, что в 2019 году на Камчатке родится 1,5 тыс. первых детей», — рассказала министр социального развития и труда Камчатского края Иннеса Койрович.

В 2019 году на реализацию такой меры поддержки рождаемости в бюджете региона заложено 64 млн рублей. В регионе также действуют и другие меры поддержки семей с детьми: до полутора лет выплачивается пособие в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка. С 2011 года на Камчатке выплачивается региональный материнский капитал на третьего и последующих детей, с 2015-го — на первого ребёнка, с 2019 года — на второго ребёнка. Это наряду с федеральной программой «материнский капитал», которой предусмотрена выплата при рождении второго и последующих детей.

Как сообщало ИА REGNUM, неоднозначную реакцию общественности в декабре 2018 года вызвало решение краевых парламентариев. Они добавили беременным женщинам 56 рублей в месяц на полноценное питание. Таким образом, с 1 января 2019 года выплата на витамины, мясо, фрукты и овощи составила 1 446 рублей. При этом килограмм огурцов или помидоров на полуострове стоит в районе 400 рублей.