Об измене СМИ США и надеждах России по ДРСМД: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 марта, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- ЕC включается в «арктическую гонку»;
- О дальнейших действиях России после приостановления ДРСМД;
- Президент США снова назвал лживые СМИ «врагами народа»;
- Молдавия пообещала «освободить» от России Приднестровье;
- В число «мутных» попали «мусорные» операторы пяти регионов Поволжья.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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