Британия оставила вопросы РФ без ответов, выбрав обвинения: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 марта, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Дело Скрипалей как часть британской антироссийской кампании;
- Правящей партией в Эстонии стала «Партия реформ»;
- Россию поделят на экологические зоны;
- Более 50 млрд рублей потребует закон о пересчёте пенсий;
- Картина Куинджи «Ай-Петри» вернулась в Русский музей.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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