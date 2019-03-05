Вашингтон, 5 марта, 2019, 06:03 — ИА Регнум. Американская фармацевтическая компания Purdue Pharma собирается объявить о банкротстве, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Банкротство

Источники сообщают, что таким способом компания пытается себя оградить от сотен судебных исков по обвинениям в нагнетании опиоидного кризиса в США. Отмечается, что компания уже наняла экспертов по реструктуризации финансовой деятельности из компаний AlixPartners и Davis Polk & Wardwell.

Газета сообщает, что у самой фармацевтической компании нет крупных долгов, однако руководство компании опасается большого количества судебных исков. Если компания по ним будет признана виновной, ей придется выплачивать многомиллионные компенсации, что приведет к финансовому краху компании.