Казань, 5 марта, 2019, 05:51 — ИА Регнум. Угрозы распространения пожара со склада древесины в Казани на соседние здания нет, сообщили 5 марта в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

«Угроза распространения огня на соседние строения была снята подачей стволов на защиту, рядом жилых домов нет», — сообщили в пресс-службе.

Также нет опасности для населения города. Ликвидация ЧП продолжается силами 58 человек и 22 единиц техники, которые работают по третьему номеру вызова. Пожар распространился на площадь 5 600 кв.метров.

Напомним, пожар в Казани на складе на улице Химической, 21 вспыхнул в ночь на 5 марта. При пожаре никто не пострадал.