Анадырь, 5 марта, 2019, 05:46 — ИА Регнум. Чукотский автономный округ и Магаданская область отличились ценами на вывоз твёрдых бытовых отходов. По сравнению с тарифами в других регионах России цены там очень высокие, сообщил на пресс-конференции координатор проекта ОНФ «За честные закупки» Антон Гетта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

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Чукотка попала в ТОП-5 субъектов, где транспортировка мусора дороже всего, даже дважды — сначала с ценами в одной зоне (48,2 тыс. рублей), потом — в другой (23,6 тыс.). У Магаданской области в этом рейтинге четвёртое место, вывоз тонны мусора в регионе стоит 25,4 тыс. рублей.

«Есть так называемая «золотая тонна» в Чукотском автономном округе — 48 214», — подчеркнул Антон Гетта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии переход на новую систему вывоза мусора проходит трудно. Региональный оператор центральной зоны республики не соглашается с объёмами вывозимых отходов (по его мнению, их должно быть почти в два раза меньше), перевозчики — с несвоевременностью оплаты их услуг.