Оттава, 5 марта, 2019, 05:42 — ИА Регнум. Глава правительства Канады Джастин Трюдо принял отставку председателя Совета казначейства страны Джейн Филпотт, решившую покинуть пост из-за скандала, связанного с канадским экс-генпрокурором, сообщил пресс-секретарь Трюдо Кэмерон Ахмад.

Отставка

Ранее Филпотт сообщала о своем намерении уйти в отставку из-за информации о попытках должностных лиц оказать давление на экс-генпрокурора Канады Джоди Уилсон-Рейбоулд. По словам пресс-секретаря канадского премьера, Трюдо утвердил отставку Филпотт и поблагодарил ее за многолетнюю службу.

Напомним, в середине февраля глава минюста Канады и генпрокурор Джоди Уилсон-Рейбоулд ушла в отставку в связи с делом SNC Lavalin. По данным канадских СМИ, администрация премьер-министра Джастина Трюдо якобы могла оказывать давление на генпрокурора по этому делу. Затем, 27 февраля, глава Консервативной партии Канады Эндрю Шир призвал Трюдо уйти в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля глава канадского правительства Джастин Трюдо отказался уйти в отставку. По его словам, решение о том, какое будет правительство в Канаде, должен принимать народ на выборах. Выборы должны состояться в октябре 2019 года.