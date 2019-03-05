Санкт-Петербург, 5 марта, 2019, 05:34 — ИА Регнум. Важные объекты на территории Московской области защищали в ходе учений подразделения Западного военного округа, сообщили в пресс-службе ЗВО.

Mil.ru Защита от химического оружия

Предотвратили нанесение ударов условного противника по объектам Подмосковья подразделения радиационной, химической и биологической защиты гвардейской танковой армии ЗВО.

Так, была создана дымовая завеса, чтобы противник не смог ударить по железнодорожным транспортным узлам с эшелонами военной техники, материально-учебной базе, командным пунктам. Также от противника было скрыто скопление техники на открытой местности.

Кроме того, были использованы аэрозольного прикрытия, которые обеспечили дымовые машины ТДА и специальное переносное дымовое оборудование. Беспилотники «Орлан-10» проверяли, насколько непроницаемой оказалась дымовая завеса.

«Всего в прикрытии объектов было задействовано более 500 военнослужащих подразделений РХБЗ объединения, а также было задействовано более 400 специальных машин и оборудования», — сообщили в пресс-службе.