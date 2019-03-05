София, 5 марта, 2019, 05:12 — ИА Регнум. Реализация «Северного потока-2» идет успешно, сообщил журналистам в Болгарии глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Kremlin.ru Aлексей Миллер

По словам Миллера, «Северный поток-2» будет реализован, в отличие от «Южного потока». Кроме того, реализуется с опережением «Турецкий поток», две нитки которое уже построены.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце января власти Болгарии объявили, что будут проводить дополнительные газопроводы от границы Турции до границы Сербии. Это будет продолжением «Турецкого потока».