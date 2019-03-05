Якутск, 5 марта, 2019, 05:11 — ИА Регнум. Глава Якутска Сардана Авксентьева намерена обсудить проблемы, возникшие с вывозом мусора в городе, с прокурором. Совместный анализ ситуации, которая сложилась в столице Якутии из-за мусорной реформы, состоится 11 марта, после окончания отпуска мэра, сообщила она в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусорная реформа

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«Я лично убеждена, что региональный оператор нашему городу был не обязателен, по крайней мере реализацию закона можно было отсрочить, как это произошло в некоторых других городах и субъектах России. Слишком много в Якутске инфраструктурных и климатических особенностей, которые новый закон не предусмотрел. Очевидно, что на данном этапе региональный оператор испытывает серьёзные сложности», — отметила Сардана Авксентьева.

По её мнению, в январе и феврале мусор в Якутске вывозился без форс-мажоров благодаря усилиям блока ЖКХ мэрии.

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«Но уже в последние недели выявился ряд системных проблем. Попросила и наш региональный ОНФ передать мне данные по рейдам, которые у них есть», — также отметила Сардана Авксентьева.

Как сообщало ИА REGNUM, конфликт между перевозчиками ТКО и региональным оператором по вывозу мусора в Якутске привёл к переполненности контейнеров на санитарных точках в городе. Баки обрастают мусором со всех сторон, некоторые жители Якутска вывозят отходы самостоятельно.

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Причина проблем — противостояние ассоциации перевозчиков мусора с региональным оператором центральной зоны республики. Компании города, перевозящие твёрдые коммунальные отходы, 1 марта снова перестали их вывозить, аргументируя это тем, что срок договора с региональным оператором истёк, а новый — не заключён. Ранее сторонами высказывались обоюдные претензии: региональный оператор был не согласен с предоставленными отчётами об объёмах вывезенных ТКО, перевозчики жаловались на несвоевременную и частичную оплату их услуг.