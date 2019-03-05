Вашингтон, 5 марта, 2019, 04:55 — ИА Регнум. Поднять потолок госдолга призывает законодателей американский минфин, говорится в распространенном обращении к конгрессу главы финансового ведомства Стивена Мнучина.

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В письме Мнучина сказано, что минфин вынужден идти на чрезвычайные меры, поскольку ограничения уже начали действовать: после 2 марта американское правительство не может, по закону, брать новые займы.

Если работа в «чрезвычайном» режиме будет продолжаться, страну, по словам Мнучина, ждет дефолт. Поэтому от конгрессменов требуется официально повысить потолок госдолга.