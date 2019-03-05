Вашингтон, 5 марта, 2019, 04:57 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп высказал соболезнования семьям погибших в результате торнадо в американском штате Алабама. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Cameron Nixon Торнадо

«Обращаюсь к замечательным людям из Алабамы и ближайших регионов: пожалуйста, будьте осторожны и держитесь в безопасности. Торнадо и штормы были очень жестокими, а за ними могут последовать и другие. Семьям и друзьям погибших, а также пострадавшим — храни вас Господь», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3−4 марта в штатах Алабама и Джорджия прошла серия торнадо, вызвавшая разрушения и человеческие жертвы. По последним данным, в Алабаме погибли не менее 23 человек, число погибших в штате Джорджия пока не сообщается. Власти Джорджии распорядились ввести режим ЧП для устранения последствий торнадо и оказания помощи пострадавшим.