Амстердам, 5 марта, 2019, 04:54 — ИА Регнум. Аэропорт «Схипхол», расположенный недалеко от столицы Нидерландов Амстердама, отменил более 70 авиарейсов из-за сильного ветра, сообщает Нидерландская телевещательная корпорация.

patano Аэропорт «Схипхол»

Сообщается, что речь идет о 36 направлениях рейсов по Европе. Отмечается, что решение отменить вылеты было принято для сокращения задержек на международных направлениях. По данным электронного табло аэропорта, авиарейсы из России это почти не затронуло.

Ранее в Нидерландах был объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. На побережье ветер достигает порывами до 27 метров в секунду. Однако ожидается, что ко второй половине 5 марта ветер стихнет.