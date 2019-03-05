Вашингтон, 5 марта, 2019, 04:37 — ИА Регнум. Атака на три миллиона российских IP-адресов совершена из США, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в ходе выступления в Центре им. Г. Стимсона (Вашингтон).

U.S. Air Force Кибервойска США

По словам российского дипломата, этот факт замечен несколько дней назад, и по этому поводу нужно провести обсуждение с американской стороной. Обращаясь к американским коллегам, он призвал «не терять время», поскольку реальная опасность может исходить «от третьей стороны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 марта глава Центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC «Ростелеком-Solar» Владимир Дрюков заявил, что крупнейшие российские компании подверглись фишинговой атаке в феврале 2019 г.