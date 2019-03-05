Токио, 5 марта, 2019, 04:39 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын вернулся на своем бронепоезде на родину после саммита с американским президентом Дональдом Трампом, проходившим во вьетнамской столице Ханое, сообщает японское агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Источники агентства сообщают, что поезд уже пересек границу между Китаем и Северной Кореей. Ожидается, что уже в течение нескольких часов северокорейский лидер возвратится в Пхеньян.

Как сообщало ИА REGNUM, 27−28 января в Ханое проходил саммит США — КНДР. На второй день саммита, 28 февраля, переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына закончились провалом. В результате переговоров стороны так и не пришли к соглашению о денуклеаризации Корейского полуострова.