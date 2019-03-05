Ставрополь, 5 марта, 2019, 04:31 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ставропольского края признал и привёл в исполнение решение международного коммерческого арбитража, который 4,5 года назад взыскал с Украины в пользу ПАО «Татнефть», зарегистрированного в Альметьевском районе Татарии, 112 млн долларов США «в качестве компенсации за совершенные [ей] нарушения Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций», а также проценты на эту сумму. Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа до конца марта 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, решение международного коммерческого арбитража ad hoc в составе арбитров Франциско Оррего Викунья, Чарльза Н. Брауэра и Марка Лалонда было вынесено в Париже 29 июля 2014 года. Этим решением ответчик — Украина должна была выплатить ПАО «Татнефть» 112 млн долларов США «в качестве компенсации за совершенные [ей] нарушения Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций». Данное соглашение от 27 ноября 1998 года было ратифицировано Украиной 19 декабря 1999 года, Россией — 2 января 2000 года и вступило в силу 27 января 2000 года.

Помимо этого, ответчик должен был выплатить проценты на сумму, которая присуждена — «по процентной ставке для трёхмесячных депозитов в долларов США по ставке LIBOR плюс 3%». Проценты начислялись на две суммы — на 68,44 млн долларов США с 12 мая 2009 года и на 43,56 млн долларов США с 27 января 2010 года. Выплата процентов должна была происходить до даты окончательных расчётов по основной сумме, а перечисление процентов должно было быть каждые три месяца. Действовало также ограничение — приостановка на начисление процентов «с даты вынесения решения на срок 60 дней после его вынесения».

23 августа 2018 года ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина обратилось в российский суд с заявлением о признании и приведении в исполнение вышеуказанного решения. В дело в качестве заинтересованного лица была привлечена Украина в лице министерства юстиции Украины. В рамках данного спора филиалу ФГБУ ФКП Росреестра по Ставропольскому краю было поручено предоставить суду сведения о недвижимости, принадлежащей Украине на праве собственности на территории России, в том числе принадлежащей её государственным органам — правительству Украины, Фонду государственного имущества Украины, Государственному управлению делами.

В начале марта 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края обнародовал результативную часть вердикта, в котором решение международного коммерческого арбитража решено было «признать и привести в исполнение».

"Исполнительный лист с копией судебного акта направить главному судебному приставу Российской Федерации, — отмечалось в результативной части документа. — Определение может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение месяца со дня его вынесения».

Напомним, ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина занимает пятое место в России по нефтедобыче, её штаб-квартира расположена в Альметьевске (Татария). Компания также является крупнейшим налогоплательщиком республики. В середине февраля 2019 года Владимир Путин и глава Татарии Рустам Минниханов дали старт производству бензинов на нефтеперерабатывающем заводе компании.

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