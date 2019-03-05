Москва, 5 марта, 2019, 04:26 — ИА Регнум. Продлевая санкции против России, введенные США в 2014 году в связи с ситуацией на Украине, американский президент Дональд Трамп подражает экс-президенту Бараку Обаме, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

U.S. Air Force Дональд Трамп и Барак Обама

«Трамп продлил придуманные при Обаме и надуманные санкции: никто из внесённых в американские «чёрные списки» не мог «подрывать демократические процессы и институты на Украине» в силу того, что не был в 2014 г. на Украине и отношения к ней не имел. Негоже Трампу копировать Обаму. Но копирует», — заявил российский сенатор.

Напомним, Соединенные Штаты ввели санкции против России в 2014 году после государственного переворота на Украине. Под санкции подпал ряд физических и юридических лиц России, ДНР, ЛНР, а также ряд должностных лиц из окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие антироссийских санкций, введенных еще в 2014 году в связи с ситуацией на Украине. Согласно заявлению Трампа, Россия якобы до сих пор представляет угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов.