Пекин, 5 марта, 2019, 04:15 — ИА Регнум. Национальная метеообсерватория Китая объявила «синий» уровень погодного предупреждения в связи с сильными ливнями, пришедшими в некоторые южные и юго-западные районы страны, сообщает 4 марта агентство Синьхуа.

Paul Gonzalez Ливень в Китае

К 5 марта мощные ливни ожидаются в некоторых районах провинций Гуйчжоу, Хунань, Цзянси, Гуандун и Гунси-Чжуанского автономного района, сообщили в Национальном метеоцентре. В некоторых районах Гуанси метеорологи ожидают, что выпадет до 110 мм дождей в течение суток.

В центре рекомендуют власти указанных районов подготовиться к возможным паводкам, наводнениям, а также сходу полезней и селей. Населению рекомендовано временно отказаться от активности на улице.

Отметим, что в Китае действует четырехступенчатая система предупреждения о погодной опасности, которая по мере возрастания степени угрозы градируется от синего и желтого к оранжевому и красному.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с приходом мощного циклона в китайский Тибет в начале марта, в регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Метеорологи сообщили о сильном оледенении дорог.