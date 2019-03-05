Казань, 5 марта, 2019, 03:55 — ИА Регнум. В Казани на складе с древесиной произошел пожар, огнем охвачена площадь более 5 тысяч квадратных метров, сообщает ГУ МЧС РФ по Татарии.

16.mchs.gov.ru На тушении пожара

Сообщается, что пожар произошел на улице Химическая. Загорелся склад с древесиной, площадь возгорания составила 5,6 тысяч квадратных метров. Угроза распространения пожара на соседние здания была снята. На месте работают сотрудники МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта возник пожар на Ярославском шинном заводе. Горел склад завода площадью 150 квадратных метров. В ликвидации возгорания принимали участие 60 человек личного состава и 13 единиц техники. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.