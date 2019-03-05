Вашингтон, 5 марта, 2019, 03:46 — ИА Регнум. Отмену торговых льгот для Турции и Индии инициировал американский президент Дональд Трамп, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Дональд Трамп

Уточняется, что такие планы обозначены в уведомлении, уже поступившем в американский конгресс. Анкара и Нью-Дели лишатся торговых льгот при ввозе товаров в США: теперь на них будут наложены пошлины, как и на товары из других стран.

Напомним, решение наложить пошлины на китайские товары привело к торговой войне Вашингтона и Пекина, в рамках которой США теперь пытаются заставить Китай пойти на нужные американцам уступки. Под новую торговую стратегию также подпал такой союзник Вашингтона как Канада.